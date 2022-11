Temer é hostilizado por brasileiros nos EUA, assim como ministros do STF

'Não seja grosseira', diz Barroso a mulher

O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi hostilizado por brasileiros em Nova York, nos Estados Unidos. Ele está no país da América do Norte para participar de uma conferência com o Grupo de Líderes Empresariais (Lide).Em vídeos divulgados na internet, Temer é xingado de "ladrão" por pessoas que o esperam na porta de um hotel nova-iorquino. Palavrões também são proferidos ao longo das imagens.A hostilidade a Temer se soma a agressões verbais contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que também estão em Nova York para o evento do Grupo Lide (veja aqui ao vivo) . Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes foram alvo de alguns brasileiros.Presidente do TSE, Moraes foi chamado de "vagabundo" enquanto frequentava um restaurante . Gilmar e Lewandowski, por sua vez, chegaram a ser ameaçados A agressão verbal a Luís Roberto Barroso ocorreu enquanto ele caminhava pela Times Square, famoso ponto turístico de Nova York. A mulher responsável pelo vídeo chegou a adverti-lo em tom ameaçador: "cuidado" "Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte, está bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge (sic)!", afirma ela.Barroso, então, responde: "Não seja grosseira, senhora".