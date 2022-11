Ao vivo: Conferência LIDE em Nova York com Temer e ministros do STF

Ministro Alexandre de Moraes (foto: Reprodução/YouTube)

Programação:

Começa nesta segunda-feira (14/11) a conferência organizada pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresariais. O evento contar com mais participação de mais de 260 empresários, de ministros do Superior Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas da União, além de autoridades monetárias, representantes de entidades de classe, gestores públicos e privados.Com duração de dois dias, o evento acontecerá no tradicional Harvard Club, em Nova York. Nesta segunda, a programação terá início às 10h30 e vai até as 14h. A cobertura será transmitida de forma on-line e gratuita.A abertura do evento será feita pelo ex-presidente Michel Temer. Em seguida, os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Carlos Ayres Britto e Antonio Anastasia falarão sobre "Brasil e o respeito à liberdade à democracia".Já na terça (15/11), os convidados discutirão sobre a economia do Brasil em 2023. Os expositores confirmados são: Roberto Campos Neto, Henrique Meirelles, Isaac Sidney, Joaquim Levy, Pérsio Arida, Rodrigo Garcia e Rubens Ometto.Os painéis serão moderados pelo jornalista Mervel Pereira. O profissional também é analista político da Globo News, conselheiro editorial do Grupo Globo e membro da Academia Brasileira de Letras.

Abertura:



Michel Temer - Presidente do Brasil (2016-2018)



14 de novembro



Tema: O Brasil e o respeito à liberdade e à democracia



Expositores:



Alexandre de Moraes, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF);

Cármen Lúcia, Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF); Dias Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF); Gilmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF); Luís Roberto Barroso, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF);

Ricardo Lewandowski, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF); Carlos Ayres Brito, Ministro do Supremo Tribunal Federal (2003 - 2012) e Presidente do STF (2012);

e Antonio Anastasia, Ministro do Tribunal de contas da União (TCU)./ 15 de novembro / Tema: A economia do Brasil a partir de 2023



Expositores:



Roberto Campos Neto, Presidente do Banco Central; Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda (2016-2018) e Presidente do Banco Central (2003-2011);

Isaac Sidney, Presidente da Febraban;

Joaquim Levy, Ministro da Fazenda (2015) e Diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra;

Pérsio Arida, Economista, Presidente do BNDES (1993-1994) e Presidente do Banco Central (1995);

Rodrigo Garcia, Governador do Estado de São Paulo; e Rubens Ometto, Presidente do Conselho de Administração do Grupo COSAN.



Moderação:



Mervel Pereira, Colunista do O Globo, comentarista político da Globo News, escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL).