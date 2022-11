Mulher ameaça Barroso, do STF, nos Estados Unidos: 'Cuidado; foge'

Mulher interpelou Barroso (foto) em tom ameaçador nos EUA (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mais hostilidades

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi interpelado, em tom de ameaça, por uma brasileira em Nova York, nos Estados Unidos. Nesse domingo (13/11), enquanto andava pelos arredores da Times Square, tradicional ponto da cidade, a mulher disse a ele para ter "cuidado"."Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte, está bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge (sic)!", afirma ela.Barroso, então, responde: "Não seja grosseira, senhora".Antes, no início do vídeo, a mulher mostra Barroso. "Como vai, senhor ministro?", pergunta. "Muito bem, muito. Feliz pelo Brasil", assegura ele.A gravação termina quando o magistrado entra em um estabelecimento comercial e fecha a porta.O integrante da Suprema Corte está nos Estados Unidos para participar de uma conferência do Grupo de Líderes Empresariais (Lide. Veja aqui ao vivo) . O encontro, que trata de temas como economia e democracia, tem a participação de outros ministros.Alexandre de Moraes, também integrante do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi outro a receber ofensas em solo estadunidense. Enquanto estava em um restaurante, ele acabou chamado de termos como "ladrão" Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, por sua vez, foram ameaçados . "O que é seu está guardado", disse um homem, em direção a Gilmar. "O fim está chegando", afirmou o mesmo rapaz, para Lewandowski.A Suprema Corte é um dos alvos de questionamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não conseguiu a reeleição e foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno nacional Sem provas , bolsonaristas questionam a atuação da Justiça Eleitoral no pleito deste ano.