Alckmin anuncia hoje (14) mais nomes do governo de transição de Lula

Alckmin (em primeiro plano) é o coordenador-geral da transição de governos (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Enquanto @LulaOficial vai ao Egito para a COP27 mostrando a volta do Brasil ao cenário internacional e nosso compromisso com a agenda ambiental, aqui em São Paulo, às 15h, anuncio novos nomes que comporão nosso time técnico na transição. Bom dia! %u2014 Geraldo Alckmin %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@geraldoalckmin) November 14, 2022

A estrutura da transição

31 grupos temáticos

50 nomeados formais; outros, vão trabalhar voluntariamente

Coordenação-Geral: Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin Coordenação Executiva: Floriano Pesaro Coordenação de Articulação Política: Gleisi Hoffmann

Floriano Pesaro Coordenação de Articulação Política: Gleisi Hoffmann Coordenação dos Grupos Técnicos: Aloizio Mercadante

Aloizio Mercadante Coordenação de Organização da Posse: Janja da Silva

Janja da Silva Conselho Político: Antônio Brito (PSD); Carlos Siqueira (PSB); Daniel Tourinho (Agir); Felipe Espirito Santo (Pros); Gleisi Hoffmann (PT); Guilherme Ítalo (Avante); Jefferson Coriteac (Solidariedade); José Luiz Penna (PV); Juliano Medeiros (Psol); Luciana Santos (PCdoB); Wesley Diógenes (Rede); Wolney Queiroz (PDT)

Grupos técnicos já anunciados*:

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) vai anunciar, nesta segunda-feira (14/11), novos integrantes dos grupos técnicos que compõem a estrutura da transição entre os governos do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) e do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até este momento, o núcleo de Lula já oficializou a composição de oito dos 31 comitês do governo transitório."Enquanto Lula vai ao Egito para a COP27 mostrando a volta do Brasil ao cenário internacional e nosso compromisso com a agenda ambiental, aqui em São Paulo, às 15h, anuncio novos nomes que comporão nosso time técnico na transição", disse Alckmin, no Twitter.Coordenador-geral da transição, o vice-presidente eleito é responsável por supervisionar os trabalhos de todos os grupos técnicos. Até aqui, os nomes já anunciados misturam as diversas correntes que apoiaram Lula na eleição nacional . Os componentes da equipe vão de economistas liberais, como Persio Arida e André Lara Resende, a lideranças à esquerda como o deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol), um dos responsáveis por debater temas ligados à habitação.Até este momento, quatro mineiros já foram anunciados como componentes da equipe de transição. O deputado estadual André Quintão (PT) vai atuar no grupo que trata de Desenvolvimento Social e Combate à Fome , enquanto a também petista Macaé Evaristo, que assume assento na Assembleia Legislativa em 2023, terá participação nas contribuições a respeito da Educação.No grupo sobre Igualdade Racial, há Martvs das Chagas, sociólogo e secretário de Planejamento da Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata . Além dele, a equipe conta com Nilma Lino Gomes, que foi ministra do tema durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).André Quintão, Bela Gil, Márcia Lopes, Reinaldo Sérgio Jamil Maluf, Renato Takarab, Simone Tebet e Tereza CampelloAlessandra Orofino, César Alvarez, Helena Martins, Jorge Bittar e Paulo BernardoEmídio de Souza, Luiz Alberto Melchert, Janaína Barbosa de Oliveira, Maria do Rosário, Maria Victoria Benevides, Silvio Almeida e Rubens Linhares Mendonça LopesAndré Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Persio AridaGermano Rigotto, Jackson Schneider, Luciano Coutinho, Rafael Lucchesi e Marcelo Ramos /Tatiana Conceição Valente,Paulo Okamotto, Paulo Feldmann e André Ceciliano.Anielle Franco, Aparecida Gonçalves, Eleonora Menicucci, Maria Helena Guarezi, Roberta Eugênio e Roseli FariaAntonio Corrêa de Lacerda, Enio Verri, Esther Dweck e Guido MantegaDouglas Belchior, Givânia Maria Silva, Ieda Leal, Martvs das Chagas, Nilma Lino Gomes, Preta Ferreira e Thiago Tobias