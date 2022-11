PEC da Transição deve ser apresentada no dia 16, dizem coordenadores

O projeto visa retirar os recursos destinados ao pagamento do Auxílio Brasil do teto de gastos (foto: Divulgação/Assessoria Randolfe Rodrigues)





"Vamos estabelecer como prazo limite para ter o texto na semana que vem. Tramitação na semana seguinte, no Senado. Na primeira semana de dezembro, acredito, no cronograma que eu desenho, a gente consegue aprovar no Senado e mandar para a Câmara", declarou nesta sexta (11/11) à imprensa o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que coordenará o grupo de desenvolvimento regional da transição. "E o ideal, e aí eu reitero, é o ideal — com todo o respeito ao Congresso Nacional —, votar antes do dia 17 de dezembro o texto final", acrescentou.













"Assim, acertamos seguir dialogando e na quarta-feira (16/11), após o feriado, [apresentar] um “Após as agendas de ontem, dado algumas sugestões apresentadas pela Câmara e Senado, sentimos a necessidade de voltar a conversar com o presidente Lula", disse o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), designado por Lula para coordenar a discussão sobre o Orçamento de 2023."Assim, acertamos seguir dialogando e na quarta-feira (16/11), após o feriado, [apresentar] um texto final da PEC da Transição e também sobre adequações do Projeto de Lei Orçamentária com o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI)", completou.





Ontem, Lula visitou pela primeira vez o CCBB e passou a tarde toda em reuniões internas com a equipe de transição.

O texto inicial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição deve ser apresentado na semana que vem, segundo coordenadores do governo de transição. A previsão atual, após as reuniões que ocorreram ontem (10/11) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Setor de Clubes Esportivos Sul, onde está sediada a equipe, é que a PEC seja apresentada na quarta-feira (16/11), após o feriado, e aprovada no Congresso antes de 17 de dezembro.