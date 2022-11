Alckmin não conversou com Bolsonaro sobre vice-presidência

O vice-Presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) alegou que não conversou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre uma possível chapa nas eleições. Segundo a, Bolsonaro teria dito a Alckmin que ele deveria ter sido seu vice-presidente na disputa eleitoral, e não do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entretanto, Alckmin negou que essa conversa tenha acontecido.

Alckmin e Bolsonaro não conversaram no Palácio do Planalto

Leia: Bolsonaro disse a Alckmin que ele deveria ter sido seu vice

Na manhã desta sexta-feira (11/11), Alckmin esclareceu o ocorrido nas redes sociais. "Não procede a informação publicada hoje no Painel da Folha de São Paulo a respeito do conteúdo da minha conversa com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto", escreveu o vice-Presidente eleito.