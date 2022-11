Bolsonaro aumentou 108% em gastos com cartão corporativo em relação a 2021

Os dados do cartão corporativo foram levantados por meio do Portal da Transparência (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Levantamento feito pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) aponta que os gastos no cartão corporativo do governo presidente Jair Bolsonaro (PL) tiveram um aumento de 108% durante a campanha eleitoral, em comparação com a média mensal de gastos entre o mesmo período de 2021. Os dados levantados pelo parlamentar foram obtidos através do Portal da Transparência.