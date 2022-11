'Faltam detalhes para finalizar a PEC da transição', diz Reginaldo Lopes

A apresentação de uma PEC é a preferência de Lula e deve ser apresentada nos próximos dias (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press)





Segundo o parlamentar, a apresentação de uma PEC é a preferência de Lula, e deve ser apresentada nos próximos dias. A tendência é que o texto parta do Senado e seja apensado a uma proposta já existente na Câmara dos Deputados.









Reginaldo afirmou que Arthur Lira se mostrou receptivo com a proposta e que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e o ex-ministro Aluísio Mercadante devem dar os direcionamentos da proposta.

Após a reunião com Lira, a cúpula do PT agora se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Estavam presentes na reunião os deputados Odair Cunha (MG), José Guimarães (CE), Alencar Santana e a presidente da legenda, Gleisi Hoffman (RS). Também compareceu na reunião o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), coordenador da campanha de Lula nas eleições.

O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG), afirmou que "faltam detalhes" para o grupo da transição apresentar o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. O parlamentar estava presente em uma reunião do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).