Lula após queda da Bolsa: 'Mercado fica nervoso à toa'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu nesta quinta-feira (10/11) o mercado financeiro como “sensível”. A resposta de Lula foi em reação à queda da Bolsa e à alta do dólar após discursar de forma contrária ao teto de gastos

“Esse mercado fica nervoso à toa. Nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso”, comentou, em entrevista coletiva na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília.





O futuro chefe do Executivo também questionou o comportamento diferente da Bolsa durante o governo Jair Bolsonaro (PL), atual presidente da República. “Engraçado que o mercado não ficou tão nervoso nos quatro anos do governo Bolsonaro”, ironizou.