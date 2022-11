Filho de suposto general em BH: 'Não é do comando, aposentado há 21 anos'

Homem que aparece nas imagens não é general do Exército, afirma o filho (foto: Reprodução/Twitter Cleide Lima)

Circulam nas redes sociais vídeos nos quais um suposto general do Exército Brasileiro discursa em uma das manifestações a favor do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), em Belo Horizonte. Na manhã dessa quinta-feira (03/11), Pedro Leonardo Vieira, que se identificou como filho do homem que aparece nas imagens, foi às redes sociais para desmentir que o pai é do comando e que as Forças Armadas apoiam os atos.