Bolsonaristas protestam com carreata e buzinaço em avenida de BH

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem protestos contra a eleição de Lula para presidente nesta quarta-feira, (2/11) na avenida Raja Gabaglia, na Região Oeste de Belo Horizonte. O local escolhido foi o trecho em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar, assim como acontece em outras cidades do país.

Os bolsonaristas questionam a vitória de Lula (PT ) no segundo turno das eleições de 2022. A chuva fez com que a maioria deles optasse por participar da manifestação de dentro dos seus veículos, mas também é possível ver transeuntes com guarda-chuvas e capas no local.