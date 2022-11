Morre o ex-deputado Marcos Tito aos 82 anos

Marcos Tito formou-se em Direito pela Universidade Católica de Minas Gerais, em 24 de Janeiro de 1966 (foto: DIVULGAÇÃO/)





Em 1970, foi eleito deputado estadual para a 7ª legislatura (1971 a 1975) e foi presidente da Comissão de Economia da Assembléia Legislativa. Atuou também como vice-presidente da Comissão de Educação.





Em 1974, foi eleito deputado federal e integrou a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Foi ainda presidente da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. Atuou como presidente Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), de 1999 a 2007, período em que a entidade recebeu por várias vezes consecutivas o Prêmio de Melhor Junta Comercial do Brasil.



O ex-deputado federal do MDB teve seu mandato cassado em 1977 pelo Ato Institucional nº 5, no período da Ditadura Militar (1964-1985).





Depois, Marcos Tito atuou novamente como deputado estadual na 10ª legislatura da Assembleia (1983 a 1987), como suplente.



O velório do ex-parlamentar será na Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira, das 9h às 12h. Depois, o corpo seguirá para o Parque Renascer, onde será cremado.

Morreu, nesta quarta-feira (2/11), o ex-deputado Marcos Wellington de Castro Tito, aos 82 anos. Ele lutava contra o câncer havia 14 anos.Nascido em Belo Horizonte, em 22 de setembro de 1940, era filho de Fábio Tito e de Elisa de Castro Tito. Foi casado com Ivone Amélia Peixoto Queiroga, já falecida, com quem teve três filhos.