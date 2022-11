Passos tem protesto contra o resultado das eleições para presidente

Manifestantes em Passos vestiram verde e amarelo e foram para a rua protestar conta a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva hoje e demonstrar apoio a Bolsonaro (foto: Redes sociais) O grupo “Patriotas – Passos e Região MG” fez, na manhã desta quarta-feira (2/11), uma manifestação pró-Bolsonaro e contra o resultado das eleições para presidente em Passos, no Sudoeste de Minas.





Levando bandeiras e entoando palavras de ordem, eles caminharam do 12º Batalhão da Polícia Militar, passaram pela Avenida Juca Stockler e terminaram o protesto no Tiro de Guerra. A caminhada durou uma hora e meia e teve a participação também de motociclistas. Cerca de 500 pessoas participaram da manifestação, segundo cálculos dos organizadores.









O grupo ainda cantou o hino nacional e discursou contra o vencedor do pleito, Lula. No convite que fizeram pelas redes sociais, o “Patriotas – Passos e Região” chamou os militantes com a frase: “Vamos ser resistentes! Brasil de verde e amarelo – Jamais de vermelho”.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu vitorioso em Passos. Ele teve 53,15% dos votos válidos na cidade com 100,00% das urnas apuradas na disputa pela Presidência da República nas Eleições 2022. O presidente eleito Lula teve, então, contou com 46,85% dos votos válidos.





A Polícia Militar acompanhou o protesto com o objetivo de organizar o trânsito.