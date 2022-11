Protestos: cinco grandes fabricantes de produtos de limpeza estão fechados

Protestos bloqueiam estradas pelo país e refletem em diversos setores da economia (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Nesta quarta-feira (2/11), cinco grandes fabricantes de produtos de limpeza nos estados de São Paulo, Rio e Santa Catarina estão com a produção paralisada por conta das manifestações antidemocráticas nas estradas , provocadas por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas.





A informação é da Abipla (Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional). De acordo com a entidade, apesar do feriado de Finados, as grandes empresas continuariam com ao menos uma linha de produção em atividade nesta quarta (2/11), mas não conseguiram por falta de matéria-prima.



"Caminhões carregados de hipoclorito de sódio e sulfato, dois dos principais insumos usados pela indústria de produtos de limpeza, não chegaram às fábricas", disse à Folha Paulo Engler, diretor-executivo da Abipla.



De acordo com Engler, no entanto, uma das fábricas, no Rio, vai conseguir retomar a produção nesta quinta-feira (3/11), por conta do desbloqueio nas estradas do estado.



Engler não revelou quais os nomes dos cinco grandes fabricantes atingidos pelos protestos.



A Ypê é uma das maiores fabricantes do país e seus proprietários, a família Beira, foram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas eleições.



A marca foi alvo de protestos nas redes sociais depois de um post em que a presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Larissa Peixoto, disse que iria comprar o detergente Ypê para "lavar nossa nação dessa imundice", referindo-se aos adversários de Jair Bolsonaro. Em nota, a empresa se afirmou apartidária.