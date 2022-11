MP de Minas diz ter tomado 'medidas necessárias' contra manifestações

O MP se reuniu com todas as forças de segurança do Estado para acompanhamento da situação em Minas Gerais (foto: MPMG/Reprodução)





A instituição informou que cumpre com a “missão constitucional de defesa da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito e segue adotando as medidas necessárias”.





O MP informou, ainda, que na tarde de hoje se reuniu com todas as forças de segurança do Estado, presentes a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Advocacia-Geral do Estado, o MPF, o Comando-Geral da PMMG, a chefia da Polícia Civil, o comando do Corpo de Bombeiros e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, "para adequado acompanhamento da situação em nosso Estado e garantia do direito de locomoção de todos os cidadãos, bem como a livre circulação de bens e serviços, com desobstrução das vias, estradas e rodovias”.





O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) emitiu nota sobre o bloqueio orquestrado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em rodovias por não aceitarem o resultado das eleições.