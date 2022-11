Alessandro Vieira sobre atuação da PRF: 'Incompetência ou cumplicidade?'

Senador Alessandro Vieira critica atuação de policiais rodoviários federais durante os bloqueios nas rodovias (foto: Divulgação/TV Senado) O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que ganhou destaque durante a CPI da COVID em 2021, criticou a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) frente às manifestações de eleitores bolsonaristas que bloqueiam diversos pontos em estradas pelo Brasil. Via redes sociais, o ex-delegado da Polícia Civil afirmou que a coletiva de imprensa da PRF serviu para mostrar que os policiais à frente do caso devem ser “exonerados”.

A única conclusão razoável da coletiva da PRF é que essa turma toda deve ser exonerada o mais breve possível. A única dúvida é até onde chega a incompetência e onde começa a cumplicidade. %u2014 Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) November 1, 2022

Na manhã desta terça-feira (1/11), houve coletiva de imprensa da PRF sem a presença do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do diretor-geral, Silvinei Vasques. A corporação afirmou que eles estavam em reunião no Ministério da Justiça, em Brasília.

Segundo a PRF, até 10h30 desta terça, havia 267 pontos de manifestação ativos nas rodovias federais. São 42 de concentração, 136 de interdição e 89 bloqueios. Os manifestantes, entre caminhoneiros e demais motoristas, protestam pela derrota do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano, oficializada no último domingo (30).