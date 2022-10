Homem ganha chácara, cordões de ouro e caminhões por apostar em Lula

No total, Arthurzinho recebeu mais de R$ 1,9 milhão (foto: Reprodução Redes Sociais )

A publicação foi feita no dia 22 de setembro, mas viralizou nesta segunda-feira. Os comentários apelidaram Arturzinho de “o homem mais rico do Brasil”. “Depois do Lula, o Arturzinho é o homem mais feliz do Brasil, hoje”, escreveu um perfil.

Outros usuários contaram que também receberam dinheiro em apostas do resultado das eleições. "Ganhei R$ 500", disse um perfi. "Apostei R$100 mas o cara não quer me pagar".

Arthurzinho deve ser hoje o homem mais rico do Brasil pic.twitter.com/VUgnTi4Cun %u2014 Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) October 31, 2022





Após a vitória do petista na eleição, o Arturzinho aparece em um vídeo comemorando com um óculos escrito 'Lula' e uma blusa vermelha. Segundo a legenda da publicação, o homem ganhou mais de R$ 2 milhões em apostas.

olha ele aí %uD83D%uDE02 pic.twitter.com/oF8t2G0BRV %u2014 v e r i k a %u2606 (@akirevao) October 31, 2022

Além de Arthurzinho, uma senhora chamada "a de Jesus" também viralizou com apostas pelo resultado da eleição.

arthuzinho e a de jesus maiores empreendedores do governo bolsonaro pic.twitter.com/F6Y5A7ABd6 %u2014 petista contente, Lula presidente %u2B50%uFE0F (@jamesquem) September 22, 2022

Um homem maranhense viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (31/10), com apostas para o resultado da eleição presidencial. Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ‘Arthurzinho do Grajaú’, como é conhecido online, ganhou cordões de ouro, caminhões, cavalos, carros e até uma chácara no valor de R$ 800 mil.