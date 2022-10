Lula se reúne com presidente da Argentina, Alberto Fernández, em São Paulo

Fernández viajou acompanhado do chanceler argentino, Santiago Cafiero (foto: Reprodução/Twitter @alferdez)





Fernández viaja acompanhado do chanceler argentino, Santiago Cafiero. O presidente do país vizinho foi um dos primeiros a reconhecer e parabenizar Lula pelo resultado da eleição presidencial. O petista derrotou nas urnas o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 50,9 % dos votos contra 49,10%.









O encontro com o presidente da Argentina é o primeiro compromisso de Lula como presidente eleito. O petista deve organizar ainda nesta semana a equipe que fará a transição entre governos.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reúne-se nesta segunda-feira (31/10) com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, no Hotel Intercontinental em São Paulo. Os dois devem almoçar juntos, em encontro combinado por ligação telefônica na noite de domingo (30/10) e anunciado pela Presidência argentina.