Dilma pula ao som de 'olê, olê, olê, olá, Lula' e vídeo viraliza

Dilma a presidenta que não deixaram ser! Meu coração é seu! https://t.co/mpu4nlRhAm %u2014 metrômami (@thaitter) October 31, 2022

“Combateu a corrupção, não fez conchavos, não vendeu o Brasil, não se rendeu e caiu de pé. A história te fez gigante, mulher! Também foi por ela. Olê, olê, olê, olá, Dilma”, escreveu Janones na legenda da publicação no Twitter com vídeo do momento.

Combateu a corrupção, não fez conchavos, não vendeu o Brasil, não se rendeu e caiu de pé. A história te fez gigante, mulher! Também foi por ela. OLÉ OLÉ OLÉ OLÁ DILMA, DILMA! pic.twitter.com/WGQxDZgdNL %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) October 30, 2022

“Sim! Por ela! Sempre lutando por um país ... Que essa gestão seja rodeada pelas pessoas boas, que olhem pelo seu próximo. Chega de pessoas passando fome, idosos empurrando carrinho de recicláveis pq não tem uma sociedade que os amperes”, respondeu um perfil.





“Queria tanto poder encontrá-la e pedir desculpas pelas coisas que postei em 2016, por dizer que era a favor do Impeachment. Eu nem sabia o que estava acontecendo na época. Não me entendia como cidadão. Me desculpe Dilma”, escreveu outro usuário.

O abraço entre Dilma e Lula após a vitória do petista também viralizou nas redes sociais.

Pessoas, foram 7 anos de sofrimento desde o golpe/16 que destituiu a Dilma, estou muito feliz e cansado. Pena que não fui pra rua comemorar. Por aqui reduto bolsonarista, tudo chorando...



Deixo uma música de amor.



Durmam bem.%uD83C%uDF3A



%u261D%uFE0F%u2602%uFE0F%uD83D%uDC51#vencemos https://t.co/whLCfoEo4e %u2014 George luiz (@GeorgeC62747965) October 31, 2022 eu fico TÃO feliz de ver a Dilma assim caras, o que essa mulher sofreu%u2026



isso vai muito além de política, tô falando de adesivos de carro dela com as pernas abertas pra encherem a gasolina. tô falando de ameaças de estupro e muito mais. todas as mulheres entendem essa dor https://t.co/OJ4DQ5pZoh %u2014 malu %uD83E%uDE90%uD83D%uDEF8 está em um novo planeta (@omaluniverso) October 31, 2022 essa vitória é por vc dilma!!!! https://t.co/VEVPcHwAIo %u2014 lulu ocupada se radicalizando (@soulsalvaje) October 31, 2022 acho lindooooo ver essa gente feliz com o PT voltando mas que anos atrás estavam pedindo, implorando pra Dilma sair do poder, pro PT sair do poder porque estavam sofrendo demais kkkkkkkkkkkkkkkkkk eu acho lindo %u2014 %uD835%uDD87%uD835%uDD8A%uD835%uDD88%uD835%uDD86 %uD83E%uDE90 (@japa__28) October 31, 2022 @dilmabr Essa vitória é para a senhora, mulher guerreira, a primeira mulher a presidir o Brasil, sofreu um golpe, mas caiu de pé. Essa vitória é sua. %u2014 Junior Moura (@juniormoura30) October 31, 2022

A comemoração da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial viralizou nas redes sociais neste domingo (30/10). Em vídeo postado pelo deputado federal eleito André Janones (Avante), ela pulou ao som de “olê, olê, olê, olá, Lula” no QG do petista ao lado de aliados.Usuários do Twitter homenagearam Dilma e pediram desculpas pelo impeachment em 2016.