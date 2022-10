Bonner elogia Renata Lo Prete durante apuração de votos da eleição

A dinâmica entre Bonner e Renata foi elogiada nas redes sociais (foto: Reprodução/TV Globo)



"A memória da Renata Lo Prete não é humilhante, é emocionante. Não sou só eu, Renata. Sempre que a gente termina esse trabalho de eleição, todo mundo fica dizendo no dia seguinte: 'Ela fica lendo aquelas coisas?'. Não, ela não fica lendo", disse o apresentador do Jornal Nacional.





A jornalista comentou que tem coisa que não se lembra mais. “Outro dia eu me lembrei que o meu primeiro freelancer no jornalismo foi trabalhando na apuração da eleição de 1982. Eu não me lembrava disso”, disse.





Nas redes sociais, outros perfis, assim como Bonner, elogiaram o profissionalismo e a memória da repórter.

renata lo prete é uma diva, né? a mulher é uma máquina%u2026 a mais inteligente desse país pic.twitter.com/FbA8r2jGX0 %u2014 matheus (@whomath) October 30, 2022



A interação entre os apresentadores também foi elogiada pelos internautas.

O BONNER E A RENATA LO PRETE ASSIM pic.twitter.com/nZWaxTvdZ1 %u2014 M (@maircos) October 30, 2022 Em tempo de registrar: Bonner todo descontraído e felizão na transmissão e Renata Lo Prete impecável como sempre. %u2014 Fabi Novello (@fabinovello) October 31, 2022 o bonner chamando a renata lo prete pra tomar uma cerveja depois dessa apuração pic.twitter.com/qGgg2WAwZ9 %u2014 Lula Presidente %u2B50%uFE0F (@mavanju) October 31, 2022 adoro que a Renata Lo Prete e o William Bonner são colegas de faculdade imagina os dois fazendo trabalho em grupo contando moeda pra tirar xerox passando raiva na fila do RU fofocando no recreio %u2014 luquinhas (@luquinha) October 30, 2022 O William Bonner e a Renata Lo Prete acompanhando a apuração nessa energia aqui: pic.twitter.com/01Zkxc9g5i %u2014 Gabriel Campos (@gabscmps) October 30, 2022 Fico assim %uD83E%uDD70 toda vez que o Bonner elogia e enaltece o ótimo trabalho da Renata Lo Prete. Ela arrasa mesmo! %uD83E%uDD29 %u2014 Natasha David (@natashadavid) October 30, 2022



