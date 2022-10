Vitória de Lula leva apoiadores às ruas de Divinópolis

Centenas de pessoas comemoraram na Praça da Catedral em Divinópolis (foto: Amanda Quintiliano) Apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lotaram a praça da Catedral, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Pouco antes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cravar a vitória do petista, já era possível ouvir os primeiros foguetes e buzinas.

O local escolhido para a comemoração ficou marcado por atos a favor do ex-presidente durante a campanha. Desta vez, apoiadores voltaram a celebrar a vitória que leva Lula para o terceiro mandato.

Fonoaudióloga Maíra Nogueira (foto: Amanda Quintiliano)



Com a menor diferença percentual entre os candidatos já registrada desde 1989, a fonoaudióloga Maíra Nogueira diz que tinha certeza da vitória. “Eu sabia que ia acontecer, mas tinha que esperar para acreditar”, afirma a profissional da saúde. Para ela o resultado significa também alento.



“Sofri demais na pandemia, na linha de frente, entubando pacientes, extubando pacientes. Essa vitória do Lula é maravilhosa. Acredito que, agora, a saúde e também a educação terão atenção especial, porque o Lula preza por isso. Ele trouxa universidade federal para Divinópolis, o restaurante popular”, destacou.

Psicólogo Landri Lacerda (foto: Amanda Quintiliano)



Para o psicólogo Landri Lacerda Rios, o “amor venceu o ódio”. “É um alívio. Foram anos muito pesados de muito ódio. A disseminação de fake news nunca foi tão forte no Brasil, coisa que nunca aconteceu, como a antivacinação que ocorreu. A política externa ficou ruim. Minha expectativa é que o Brasil vai voltar a crescer e se desenvolver”, analisou.

A professora aposentada Cátia da Costa ao lado da neta (foto: Amanda Quintiliano)



Professora aposentada, Cátia da Costa Leite diz comemorar “a vitória da democracia sobre o fascismo e a mentira que é Jair Bolsonaro". "Sobre os desmandos que ele fez nos quatro anos. Pela falta de caráter de não ter cuidado da saúde. O Lula é aquele que veio trazer a esperança de dias melhores para o Brasil. Para ter carne, ter comida na mesa dos pobres”, afirmou.

Os arquitetos Márcia Teixeira e João Rodrigues (foto: Amanda Quintiliano)



Os arquitetos João Rodrigues e Márcia Teixeira também estavam entre aqueles que comemoravam a vitória do petista. “É o fim de quatro anos de trevas que o país viveu. Ninguém mais suportava a destruição que este indivíduo estava proporcionando ao país”, ressaltou Rodrigues.



Para Márcia, o momento, a partir de agora, é de união. “A cidade elegeu senador, deputado federal, deputado estadual, então, agora é a hora de unir as forças e não ficar brigando para que o país e a cidade viva em paz e cresça, independe de partido”, avaliou.



'Ponte'



Entre os apoiadores que comemoravam a eleição de Lula, estava a deputada estadual eleita, a vereadora de Divinópolis Lohanna França (PV). No segundo turno, ela tornou-se forte aliada da campanha do petista no centro-oeste.



Lohanna colocou-se como “ponte” entre a cidade e o PT. “Agora Divinópolis tem canais direto com o governo federal e estou orgulhosa de ser essa ponte”, enfatizou. Criticando a postura do atual presidente, disse que ele “enganou os brasileiros”.



Oposição



Ao votar na manhã de hoje, Cleitinho, que reforçou a ofensiva para ampliar a votação de Bolsonaro em Minas, falou em democracia e respeito ao resultado das urnas.



“A gente vive numa democracia. A eleição está aí e vamos respeitar, como eu vou respeitar sempre”, enfatizou.



O senador também comentou sobre a eventual vitória de Lula, dizendo que seria um “fiscal”.



“Meu posicionamento é de estar fiscalizando que é minha função, me posicionando, e se fizer as coisas boas para o país a gente tem que ajudar, agora, o que tiver de errado a gente vai cobrar e fiscalizar”.



Deputado estadual eleito e bolsonarista declarado, o vereador Eduardo Azevedo (PSC) – irmão de Cleitinho – trocou a imagem do perfil do Instagram por uma escrito “Luto”. Em umas das postagens disse que “Divinópolis fez o dever de casa” e ampliou a margem de votação de Bolsonaro. “Aqui, bandido não se cria”, postou.

*Amanda Quintiliano especial para o EM