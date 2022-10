Kalil vota em BH: 'Quero que o Lula vença e que dê tudo certo'

O ex-prefeito de BH chegou à Escola Estadual Governador Milton Campos acompanhado da mulher (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press)

Kalil, que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e trabalhou ao longo do segundo turno para ampliar a vantagem do petista em Minas Gerais, chegou acompanhado da mulher e falou da sua expectativa: "tranquilo, votar em paz e ver se fazemos um país melhor, humano, com mais igualdade. Cada um faz o que quer. É uma festa. Quero que o Lula vença e que dê tudo certo", disse.O ex-prefeito de BH ainda comentou sua disputa no primeiro turno: "Vivi uma experiência legal, perdi respeitei a urna e tenho 3,8 milhões de votos. Quanto ao futuro, está muito longe. Não penso no futuro", afirmou.Kalil avaliou como "factóide" o caso da deputada Federal Carla Zambeli, que apontou uma arma para um homem negro em um bar de São Paulo , nesse sábado (29/10)."O ex-prefeito foi aplaudido por alguns eleitores e se mostrou confiante "o voto está na urna e às 17h teremos um novo presidente para este país voltar a ser feliz e ter paz".