MEI: Campanha de Lula pede remoção de vídeos editados por bolsonaristas

Equipe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pede remoção de vídeos do debate sobre MEI (foto: CARL DE SOUZA / AFP)

A campanha do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra bolsonaristas às vésperas da eleição presidencial, por divulgação de notícias falsas.A rerpresentação cita o senador Flávio Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e a deputada federal Bia Kicis. Os advogados do petista pedem que a campanha de Bolsonaro remova de seus canais um trecho do debate promovido pela TV Globo nesta sexta-feira (28/10), no qual Lula fala sobre os microempreendedores individuais (MEI).Nele, o candidato do PT diz que MEI não configura emprego formal e que o governo Jair Bolsonaro (PL) mascara os números de empregabilidade no Brasil inserindo MEIs e trabalhadores informais nos cálculos.