'Não tenho filhos no governo', diz Zema ao citar divergências com Bolsonaro

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) declarou nesta sexta-feira (28/10), em entrevista a CNN Brasil, que tem divergências em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL), do qual é coordenador de campanha no estado desde o início do segundo turno.

"Não misturo questões de família com negócios e com governo. Não tenho filhos que trabalham na minha empresa ou filhos e parentes no governo. Sempre procuro manter distância. Respeito quem acha que deve misturar, mas acho que não é algo muito adequado", afirmou Zema ao se referir aos filhos de Bolsonaro.

O governador do estado também declarou que teve uma postura diferente do presidente durante a pandemia da COVID e disse que seguiu aquilo que foi orientado pelos médicos e cientistas.

"Durante a pandemia, adotei critérios bem diferentes do governo federal. Tenho um secretário de Saúde com equipe especializada em Saúde. Seguimos, em Minas, o que a ciência determina", ponderou.

Tipo de gestão

O governador citou ainda a trajetória como empresário do Grupo Zema para dizer que tem outro tipo de perfil de gestão e de preparação para exercer o cargo de chefe do Executivo.

"Sou diferente, também, porque venho da área de gestão. Minha vida inteira foi dedicada a uma empresa que saiu de quatro para 470 lojas em Minas e em estados vizinhos. Sempre lidei com gente, treinamento, desenvolvimento e metas. O presidente não tem esse tipo de histórico. Tem o histórico, dele, de militar e parlamentar, mas é diferente", declarou.

Convergências

Na sequência, após as críticas, Zema ressaltou que tem pontos muitos em comum com Jair Bolsonaro e criticou o Partido dos Trabalhadores (PT), do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, adversário do presidente no segundo turno.

"Temos convergências também: acreditamos que o mercado precisa ser a mola propulsora do desenvolvimento e que é necessário simplificarmos as leis e pautas do setor produtivo, de quem trabalha e empreende. Acreditamos nas privatizações. [...] Com o PT, não tenho nada em comum, a começar pela corrupção endêmica do PT. No meu governo, se teve corrupção, foi tudo apurado minuciosamente e quem fez não está lá mais. Sou totalmente anticorrupção", declarou.