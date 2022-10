Tebet sobre Bolsonaro: 'Não conhece os problemas do Brasil'

BE

Para Tebet, Lula tem 'experiência e sabe que o povo mineiro vai elegê-lo' (foto: Alexandre Guzanshe/EM) TV Alterosa, Portal Uai e Estado de Minas concedida nesta quinta-feira (27/10), a senadora Simone Tebet (MDB) dissse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) negligencia as pautas importantes do Brasil ao criar "factóides". Em entrevista exclusiva àconcedida nesta quinta-feira (27/10), a senadora Simone Tebet (MDB) dissse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) negligencia as pautas importantes do Brasil ao criar "factóides".



Tebet sobre acusação de Bolsonaro do TSE: 'Discurso de perdedor' “Essa polarização é fruto de um presidente que não conhece os problemas do Brasil. Nós vimos ao longo desses anos, um presidente que cria factoides e falando sobre pautas que não são importantes. O povo tá com fome. As pessoas estão parcelando a cesta básica. Estamos falando de falta de emprego”, afirmou a senadora.









Tebet sobre o agronegócio: 'Não entendo como conseguem apoiar Bolsonaro' Para Tebet, Lula tem “experiência e sabe que o povo mineiro vai elegê-lo”.

"Lula, se eleito presidente, vai governar para todos, independentemente do partido a que pertence o governador”, disse. “Não sou petista. Nunca votei no PT. Tenho críticas construtivas a fazer, mas sei que estou do lado certo da história”, concluiu.