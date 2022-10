Onyx Lorenzoni sobre COVID: 'melhor vacina que existe é pegar a doença'

Onyx Lorenzoni (PL) diz que se contaminar é a melhor forma de se proteger contra uma doença (foto: Reprodução)

Durante o debate desta quinta-feira (27/10) entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) afirmou que se vacinou contra a COVID-19, ao contrário de Onyx Lorenzoni (PL), que rivaliza com ele neste segundo turno.

O correligionário de Jair Bolsonaro (PL), então, declarou: "A melhor vacina que existe é pegar a doença. Todo mundo sabe disso".

Eduardo Leite citou que quase 700 mil brasileiros morreram por causa da doença e que essa afirmação demonstra a "desumanidade" do adversário.



O candidato bolsonarista, por sua vez, afirmou que Leite não comprou vacinas para a população gaúcha.

O tucano se defendeu alegando que o governo federal, devido à necessidade de autorização da Anvisa, monopolizou a compra de imunizantes.

