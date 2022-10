Campanha de Bolsonaro está frustrada com Zema, diz Gerson Camarotti

Romeu Zema (Novo) foi escolhido como coordenador de campanha do presidente Bolsonaro (PL) em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) demonstraram frustração com a participação do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), como coordenador da campanha do presidente no estado. A informação é do jornalista Gerson Camarotti, da Globonews, nesta quinta-feira (27/10).









LEIA - Quaest em Minas: maioria diz que Zema não muda chance de voto em Bolsonaro “A avaliação é que o Zema falou mais e fez menos em Minas Gerais. A expectativa é que ele de fato conseguisse mobilizar mais os prefeitos”, disse Camarotti.









Conforme Gerson Camarotti, a avaliação de alguns dos correligionários do presidente é que o governador não se empenhou para atrair apoio por já ter acertado que seria candidato à presidência da República em 2026.









LEIA - Governo Zema confirma que não vai liberar transporte gratuito nas eleições “Outros afirmavam que, se Bolsonaro fosse reeleito, provavelmente ele teria um outro projeto que não o Zema”, destacou o comentarista.

Norte de Minas

Camarotti e o também jornalista Fernando Gabeira, ex-deputado federal no Rio de Janeiro, consideraram que o comício em Montes Claros, no dia 18 de outubro, foi uma "cilada" para o presidente Jair Bolsonaro.





Os analistas políticos criticaram uma gravação que mostrava um auditório esvaziado no qual o presidente se reuniu com prefeitos de municípios do Norte de Minas. A expectativa era que Zema engajasse líderes locais, mas não aconteceu como esperado.





“É importante a gente ressaltar que isso não é fácil. É uma cobrança da campanha do Bolsonaro, uma frustração da campanha do Bolsonaro, mas não é fácil”, concluiu Gerson Camarotti.