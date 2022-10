Vídeo de Bolsonaro em auditório com cadeiras vazias viraliza

Luiz Ribeiro



Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (19/10) mostra o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), ao lado do governador reeleito em Minas, Romeu Zema (Novo), entrando em um auditório, no qual aparecem cadeiras vazias, em Montes Claros, no Norte de Minas, onde ambos participaram de um comício, na noite dessa terça (18/10). Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (19/10) mostra o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), ao lado do governador reeleito em Minas, Romeu Zema (Novo), entrando em um auditório, no qual aparecem cadeiras vazias, em Montes Claros, no Norte de Minas, onde ambos participaram de um comício, na noite dessa terça (18/10).



A filmagem, com duração de 18 segundos, foi propagada nas redes sociais, principalmente, por adeptos da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Bolsonaro na disputa do segundo turno da eleição presidencial. O espaço pertence A filmagem, com duração de 18 segundos, foi propagada nas redes sociais, principalmente, por adeptos da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Bolsonaro na disputa do segundo turno da eleição presidencial. O espaço pertence à Sociedade Rural de Montes Claros, que administra o Parque de Exposições, onde foi realizado o comício.



“A Sociedade Rural, como anfitriã do presidente da República, por recebê-lo em sua sede, promoveu a reunião com ele e o governador Romeu Zema, convidando algumas lideranças, o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania) e outros prefeitos da região”, afirmou Moacyr Basso.



“Podemos dizer que o presidente (Bolsonaro) só passou pelo auditório antes de subir ao palanque do comício no Parque de Exposições, onde discursou para mais de 20 mil pessoas. O comício foi um sucesso de público, o que pode ser confirmado por imagens de vídeo”, afirmou o dirigente classista.

Bolsonaro e Zema estiveram em Montes Claros para atos políticos, nessa terça-feira (18/10) (foto: Reprodução)

‘Reunião fechada’



Ainda segundo Moacyr Basso, participaram mais de 50 prefeitos do Norte de Minas.



Na “reunião fechada” e no comício, Jair Bolsonaro e Zema estiveram acompanhados do vereador em BH e deputado federal eleito mais votado do país, Nikolas Ferreira (PL), do deputado estadual e senador eleito Cleitinho (PSC) e do deputado estadual reeleito (mais votado do estado) Bruno Engler (PL), juntamente com o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos filhos do presidente da República, e o senador Carlos Viana (PL-MG), que foi candidato governador.



Ainda participaram do “encontro fechado” o deputado federal Marcelo Freitas (União), o deputado federal eleito Samuel Viana (PL), filho de Carlos Viana, e o deputado estadual Arlen Santiago (PTB). No entanto, assessores dos parlamentares e secretários municipais não tiveram acesso ao auditório, ficando em um local reservado do Parque de Exposições durante o comício, separado por grades.



O auditório fica atrás do palanque do comício. Bolsonaro e Zema entraram no local por uma porta lateral, do lado contrário à porta principal do recinto, que permaneceu fechada durante o período do comício.



No vídeo divulgado, quando o presidente e o governador entram no local, eles são anunciados por um locutor.



Conforme revelou o Estado de Minas, no “encontro reservado”, o presidente Jair Bolsonaro anunciou duas ações importantes para Minas Gerais. A primeira é a exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha, regulamentada pelo Ministério das Minas e Energia.



Ele também informou que já está acertado pelo mesmo ministério a manutenção da cota mínima de 762 metros acima do nível do mar para o Lago de Furnas, garantindo a disponibilidade hídrica para desenvolver o turismo e outras atividades na região. Para isso, o Governo vai recorrer à geração de energia por termoelétricas.



Durante o encontro, Bolsonaro lembrou da importância dos prefeitos na conquista de votos no segundo turno, por estarem na “ponta da linha”, em contato direto com a população, assim como os vice-prefeitos e vereadores.



Ele destacou ainda que o Governo Federal implementa novas propostas para aumentar as transferências de recursos para as prefeituras, devendo elevar os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



No primeiro semestre deste ano, quando o Governo Federal anunciou a redução de impostos de combustíveis e da energia, os prefeitos fizeram um movimento em Brasília, protestando contra a medida, por entenderem que ela resultaria na redução dos repasses para as prefeituras.



Mas, durante o encontro em Montes Claros, Bolsonaro confidenciou aos chefes de executivos municipais que a redução da carga tributária dos combustíveis e da energia não gerou queda de arrecadação pela União porque a medida movimentou mais a economia, estipulando o consumo.