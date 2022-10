Numerólogo cabalístico faz análise de Lula e Bolsonaro

Segundo o numerólogo Pedro Martins, ambos os candidatos têm números fortes (foto: Mauro Pimentel/ AFP e Nelson Almeida/AFP )

Você já ouviu falar em “números cabalísticos”? A Numerologia Cabalística é um método sistematizado a partir da numerologia da Cabala, que tem origem judaica. É uma maneira de analisar a energia e o significado das coisas.

Legendas dos partidos

convidou o numerólogo especializado Pedro Martins para analisar os números das legendas de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e indicar o que podemos esperar do segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo (30/10). Confira:

Pedro Martins explica que a Numerologia Cabalística é uma ciência hermética que explica, desvenda e desmistifica o poder do nosso nome e data de nascimento. “Todos nós estamos aqui por um motivo, nossa existência tem um propósito, e a numerologia nos ajuda a entendê-lo. São considerados os números de 1 a 9, além do 11 e 22”, aponta.

Começando pelo número de Jair Bolsonaro nas urnas, o numerólogo avalia que o número 22 é forte. Segundo o especialista, todo político famoso ou diplomata possui alguma conexão com este número pois é internacionalista, anseia por mudar o mundo por meio do poder e influenciar pessoas.



“Na Numerologia Cabalística, o 22 é considerado um dos números mestres, pois foi feito para comandar as massas e inspirar multidões. A Rainha Elizabeth, por exemplo, tinha como 22 sua motivação de acordo com a Numerologia Cabalística”, explica.

Enquanto isso, Lula é representado pela legenda 13. Na numerologia, o número tem energia 4, somando 1 e 3.



“Número 4 simboliza a rigidez do trabalho duro, servir e construir. Representa aquela pessoa que trabalha com afinco para construir o que almeja, com compaixão, tolerância e paciência. É um número que anseia estabilidade por meio do próprio esforço e batalha pelos seus objetivos”, avalia.

Motivação e destino

Analisando nome e data de nascimento, sendo Luiz Inácio da Silva nascido em 27 de outubro de 1945, e Jair Messias Bolsonaro em 21 de março de 1955, Pedro faz algumas ponderações.

Ele começa pelo número de motivação, que descreve as razões que movem as atitudes do ser humano e seu modo de proceder.

Pelos cálculos, Lula possui a motivação de número 22. De acordo com Pedro, isso indica um desejo de comandar as massas, construir e ordenar. “Anseia estabilidade material, tendo por essência a ambição de moldar sua própria realidade e dos outros que o cercam. É um número altamente político pois tem capacidade para lidar com grandes grupos eficazmente quer como administrador, incentivador ou líder ideológico”, avalia.

Já a motivação de Bolsonaro é representada pelo número 4, que representa trabalho duro, disciplina e rigidez. “Pouco maleável, porém anseia por construir com as próprias mãos tudo que puder. Deseja ordem e qualquer coisa contrária de suas convicções não são bem vindas. Gosta do que pode ter em mãos e do que consegue enxergar o progresso”, explica.

Além disso, o numerólogo avalia o número do destino dos dois candidatos que, segundo a Numerologia Cabalística, rege a vida do ser humano e indica o seu caminho evolutivo.

Lula possui o destino número 11. Ou seja, exige que a pessoa transmita diplomacia para o mundo: idealismo, liderança e traça caminhos que serão seguidos por outros, inclusive na política. Segundo Pedro, é um número associado à fama e ao poder.

Enquanto isso, Bolsonaro possui o destino 8. “Pessoas com esse número de destino lutarão a vida toda para restaurar o equilíbrio que acredita estar em falta. Terão a seu lado muitas pessoas influentes lutando por este ideal pois terá visão para executar planos que julgar importantes. É o número associado a grandes empresários”, pontua Pedro Martins.

Ressaltando que a análise é puramente pela nu merologia e não ressalta seu ponto de vista pessoal, o especialista aponta o ano pessoal dos presidenciáveis. Ele explica que nossos anos são cíclicos e trazem consigo a energia necessária para novos aprendizados e experiências. Cada ano tem um significado e dura de um aniversário até o próximo.

Segundo o numerólogo, Lula está em seu ano pessoal 6. “É o ano do casamento e das responsabilidades para com sua família, o que coincide com seu novo casamento realizado no dia 18 de maio deste ano”, avalia.

Enquanto isso, Bolsonaro está em seu ano pessoal 3. “Ele terá a sua vida social intensificada, porém alguns problemas emocionais. Geralmente é um ano bem agitado, mas traz consigo um poder enorme para realização de seus objetivos através de iniciativa e bons relacionamentos”, pontua.