Bolsonaro: 'Eleições se decidem no voto'

Entre as citadas estão as rádios Bispa FM e Hits FM, de Recife (PE); Clube FM, de Santo Antônio de Jesus (BA); Povo FM, de Feira de Santana (BA); Viva Voz, de Várzea da Roça (BA); Povo FM, de Poções (BA); Integração FM, de Surubim (PE); e Extremo Sul FM, de Itamaraju (BA).









Resultado no 1º turno

Lula ficou à frente no primeiro turno ao receber 48,43% dos votos válidos (57.259.504). Bolsonaro, que tenta a reeleição, avançou em segundo, com 43,2% (51.072.345). A terceira posição foi de Tebet, com 4,16% (4.915.423), enquanto Ciro Gomes terminou em quarto, com 3,04% (3.599.287). Os demais candidatos ficaram abaixo de 1%.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118.229.719 votos válidos (95,59%), 1.964.779 brancos (1,59%) e 3.487.874 nulos (2,82%) no primeiro turno. As urnas contaram com 123.682.372 comparecimentos (79,05%), ao passo que 32.770.982 eleitores (20,95%) deixaram de votar. O segundo turno será realizado em 30 de outubro. Na segunda-feira (24/10), Fábio Faria, ministro das Comunicações, disse que o presidente teve 154 mil inserções de rádio a menos que Lula nas últimas duas semanas.

A campanha de Bolsonaro entregou ao TSE um relatório acompanhado de um link público do Google Drive com acesso a uma planilha de horários que comprovaria que oito emissoras de rádios teriam reproduzido mais inserções a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que do presidente.