Não é possível votar pelo celular, apenas pela urna eletrônica no Brasil (foto: Antonio Augusto/secom/TSE)

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (30/10) em todo o Brasil. Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam o pleito para a presidência da República, e 12 estados terão a disputa para governador.

As urnas eletrônicas são utilizadas nas eleições brasileiras desde 1996 e são consideradas uma revolução nos sistemas eleitorais por sua praticidade e segurança. Elas são o único modo de votar no país, em substituição do voto de papel.

Não é possível votar pelo celular, nem pelos Correios ou qualquer outro meio que não seja a urna eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas zonas eleitorais no dia da eleição. Neste domingo, a votação acontece das 8h às 17h do horário de Brasília em todo o país.

O celular também não pode ser usado no momento da votação. O eleitor deve entregar o aparelho ao mesário antes de entrar na cabine. Segundo o TSE, a proibição garante o sigilo do voto e impede pressões de candidatos.

O aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS, permite o acesso digital aos dados do eleitor, como zona eleitoral, situação cadastral, certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais. Ele também pode ser usado para justificar a ausência na votação.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata