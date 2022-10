PSB mineiro comunica expulsão de três prefeitos que apoiam Bolsonaro

Deputado Vilson da Fetaemg (PSB), presidente do partido em Minas Gerais (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) O Partido Socialista Brasileiro (PSB), liderado pelo deputado federal Vilson da Fetaemg, anunciou nesta quarta-feira (26/10) que decidiu expulsar prefeitos da sigla que apoiarem o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL). Em nota, é informado que a iniciativa dos chefes dos Executivos municipais “afronta cabalmente o PSB e a Coligação Brasil da Esperança”.

Confira a nota na íntegra:

“O Partido Socialista Brasileiro (PSB) compõe a Coligação Brasil da Esperança, apresentando o candidato a Vice-presidente da República, seu filiado e ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, na chapa encabeçada pelo candidato Lula da Federação Fé Brasil à presidência da República.





No atual momento político de ameaça à democracia e às instituições, não se pode admitir em nenhuma hipótese o apoio à candidatura oponente, encabeçada pelo atual presidente da República, por parte de qualquer mandatário do PSB/MG, prefeito, vice-prefeito, vereador e deputados federal/estadual e, ainda de dirigentes partidários.





Neste contexto, a decisão de prefeitos e prefeitas de apoiarem o candidato do Partido Liberal consiste em iniciativa que afronta cabalmente o PSB e a Coligação Brasil da Esperança, fato que enseja a expulsão sumária desses mandatários.





Considerados, portanto, a gravidade da situação que se apresenta e a fidelidade histórica do PSB a seus princípios programáticos e político-ideológicos, que não admite nem mesmo a mais remota proximidade com a extrema-direita, determinamos a desfiliação e a abertura dos processos de expulsão dos prefeitos e prefeitas do PSB/MG que declararam apoio ao candidato do PL, dos quadros do Partido, ad referendum da Comissão Executiva Estadual.”





Com isso, três nomes já foram excluídos, são eles: Imaculada Dutra, de Manhuaçu, na Zona da Mata, Reginaldo, do município de Cláudio, e Edson Vilela, de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas.