Frigorífico em Betim tem 24 horas para se retratar de assédio eleitoral

O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) emitiu uma tutela de urgência contra dois frigoríficos em Betim, na Grande BH, por assediar eleitoralmente seus funcionários, com a realização de um comício nas dependências da empresa. Ambas terão que divulgar publicamente um comunicado afirmando o direito ao voto livre e comprometendo-se com o respeito às liberdades individuais.

A decisão contra os frigoríficos Frigobet e Serradão, situados no mesmo endereço, no Bairro Imbiruçu, foi publicada nesta quarta-feira (26/10). As empresas têm 24 horas para cumpri-la, sob pena de multa de R$ 20 mil por infração acrescida de R$ 10 mil por trabalhador prejudicado, até o limite de R$ 1 milhão.

Além disso, o industrial disse no comício que a empresa daria um pernil para quem comprovasse ter votado no atual presidente.

Um deputado federal mineiro apoiador de Bolsonaro estaria presente no comício, mas não foi identificado.

“Trata-se claramente de coação de patrão para funcionários em relação vertical, além de tentativa de compra de voto e propaganda eleitoral em local sabidamente proibido, dentro de empresa privada”, escreveu o Ministério Público na denúncia.

O juíz Fernando Rotondo Rocha, que assina a decisão do TRT, registrou ainda que, além do comício, outras denúncias foram feitas envolvendo os estabelecimentos. A Frigobet não se manifestou dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

As empresas estão proibidas de utilizar materiais de propaganda no local de trabalho dos funcionários. E terão que publicar a seguinte mensagem nos quadros de aviso do estabelecimento, página na internet, redes sociais, WhatsApp, email e fisicamente a todos trabalhadores:

“Atenção: Em atenção à DECISÃO JUDICIAL proferida na Ação Civil Pública n. 0011163-18.2022.5.03.0027, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, vem a público afirmar o direito de seus empregados livremente escolherem seus candidatos nas eleições, independentemente do partido ou ideologia política, garantindo a todos os seus funcionários que não serão adotadas medidas de caráter retaliatório, como a perda de empregos, caso votem em candidatos diversos daqueles que sejam da preferência do(s) proprietário(s) da empresa, tampouco será realizada campanha pró ou contra determinado candidato, coagindo, intimidando, admoestando e/ou influenciando o voto dos empregados com abuso de poder diretivo.”

Os frigofíricos foram procurados pela reportagem do Estado de Minas, mas não responderam até o momento.

Segundo o Ministério Público, o proprietário entregou camisetas amarelas e pediu votos para Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

