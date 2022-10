Assédio eleitoral de empresários nestas eleições deve ser apurado por CPI

Ministério Público do Trabalho registrou mais de mil ocorrências de assédio eleitoral em todo Brasil (foto: Alessandro Torres/Futura Press/Folhapress)

Conseguimos as assinaturas necessárias para a instalação da CPI que propus para investigar o assédio eleitoral envolvendo empresários contra seus empregados e agentes públicos durante as eleições de 2022. 1/4 %u2014 Alexandre Silveira (@asilveiramg) October 25, 2022

Foram coletadas as assinaturas necessárias no Congresso para a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o assédio eleitoral de empresários contra empregados e agentes públicos durante as eleições de 2022. O Ministério Público do Trabalho estima haver 1.027 casos registrados em todo Brasil.A maioria dos registros é do Sudeste - 422, no total; 286 em Minas Gerais. O segunda região no ranking do assédio é a Sul com 422 episódios. O Nordeste vem na sequência, com 187; seguido pelo Centro-Oeste (87) e Norte (29). Em 2018, foram registradas 212 assédios eleitorais.O autor do proposta, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), classificou tais ações como inaceitáveis, com graves consequências para a democracia brasileira."Vamos investigar os casos e quem descumprir as leis responderá na justiça por crime eleitoral. Escolher livremente seu candidato é um direito de todo cidadão", escreveu Silveira no Twitter.