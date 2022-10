Lula critica ação da PF contra Roberto Jefferson: 'Foi condescendente'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em live nas redes sociais nesta terça-feira (25/10) (foto: Reprodução/YouTube)



17:17 - 25/10/2022 Toalhas do Lula são favoritas em BH: a cada 10 vendidas, 7 são do petista Para o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ação da Polícia Federal no caso do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) foi "condescendente". A afirmação foi feita durante a live “Brasil do Futuro”, transmitida nesta terça-feira (25/10) nas redes sociais.“O que aconteceu com o senhor Roberto Jefferson é que, na verdade, ele deveria ter sido preso. A Polícia Federal, na minha opinião, não agiu corretamente, ela foi condescendente com ele e ainda quando saiu o policial foi oferecer: ‘O senhor pode pedir o que quiser, que vamos atender’. Um cidadão que fazia questão de posar armado com rifle, revólver, pistola. A apologia da arma não leva ninguém a lugar nenhum”, afirmou Lula, em alusão a um vídeo que circula nas redes sociais, com imagens da negociação de militares com o ex-deputado.





Roberto Jefferson foi preso no último domingo (23/10) pela PF a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). rendição de Jefferson ocorreu durante a noite, horas depois de o político disparar tiros e uma granada contra agentes que tentavam tirá-lo de casa, na cidade de Comendador Levy Gasparian (RJ), a 140 quilômetros do Rio de Janeiro. Dois integrantes da corporação ficaram feridos.





O petebista estava em prisão domiciliar desde janeiro deste ano; em agosto de 2021, foi encarcerado após ataques a instituições democráticas. As regras para a detenção domiciliar impediam o preso de utilizar as redes sociais. Na sexta-feira, porém, ele gravou vídeo com ofensas a Cármen Lúcia, magistrada do Supremo. Nas imagens, disseminadas a partir das plataformas digitais, o cacique do PTB chama a juíza de “bruxa” e “prostituta”.