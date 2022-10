Sônia Guajajara cancela visita a Uberlândia para ato pró-Lula

Deputada Sônia Guajajara (PSOL-SP) não vai mais a ato no Triângulo Mineiro (foto: Vincent Bosson /Fotoarena/Folhapress)

Os deputados federais eleitos Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, ambos do Psol de São Paulo, viajariam a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para compromissos em defesa da eleição do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (25/10). No entanto, apenas Boulos estará presente.



De acordo com a assessoria de imprensa de Guajajara, ela cancelou a vinda a Minas Gerais por causa da morte de uma parente próxima.





A agenda de Boulos na cidade é composta por uma caminhada e conversas com estudantes. O roteiro de Boulos é parte da ofensiva montada pelo PT para manter a vantagem de 563,3 mil votos de Lula em relação a Jair Bolsonaro (PL) no estado.



Também amanhã, o candidato a vice-presidente na coalizão petista, Geraldo Alckmin (PSB), vai passar por Lavras e Alfenas, no Sul.

Visita em Uberlândia

Lulistas se 'separam' contra união Zema-Bolsonaro

Boulos vai visitar uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), caminhar no Centro de Uberlândia e participar de um debate na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Ele vai estar, ainda, em uma plenária no comitê de Lula na cidade.

Na semana passada, Lula fez caminhadas por Juiz de Fora (Zona da Mata), Teófilo Otoni (Vale do Mucuri), Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, na Grande BH. O ex-presidente teve o tour por Minas aumentado em um dia após o cancelamento de uma agenda no Amazonas.



A campanha do PT investe em incursões solo por Minas de outros agentes ligados a Lula a fim de barrar a união entre Romeu Zema (Novo) e Bolsonaro. O governador do estado declarou apoio ao presidente e tenta, por meio de prefeitos, reverter o resultado da primeira ida popular às urnas, vencida pelo petista por 48,29% a 43,6% dos votos válidos.



Como mostrou o Estado de Minas, em que pese as articulações de Zema junto a Marcos Vinícius Bizarro (sem partido), presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, o entorno de Lula aposta em conversas com consórcios e pequenas associações locais de prefeitos.