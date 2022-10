Bolsonaro sobre palavrões: 'Me desculpe, tô fazendo o melhor de mim'

Durante a sabatina na Record, nesse domingo (23/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL ) pediu desculpas pelos "palavrões" e disse que está tentando fazer o seu "melhor". A declaração foi dada após o mediador do debate, o jornalista Eduardo Ribeiro, questionar o presidente se ele acredita que melhorou a sua forma de comunicar.

"O senhor, já ciente dos votos que tinha recebido nas urnas, fez o que talvez tenha sido o discurso político seu mais conciliador de todos: o senhor falou admitindo que talvez não tivesse conseguido se comunicar corretamente com nordestinos, com a população mais pobre, com a população menos escolarizada. A sete dias da decisão, o senhor acha que reverteu esse quadro? E como?", questionou Ribeiro.