Bolsonaro sobre orçamento secreto: 'Eu perdi poder'

Jair Bolsonaro (PL) diz que vetou o orçamento secreto, mas que o Congresso derrubou o veto (foto: Reprodução)

Durante sabatina realizada pela Record neste domingo (23/10), o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) repetiu que tentou vetar o orçamento secreto, mas que o Congresso derrubou o veto. Bolsonaro ainda destacou que ele não tem poder sobre o tema."É uma lei que foi votada lá no Congresso, eu vetei a lei. E o Congresso derrubou o veto", afirmou o presidente.Contudo, em 2019, Bolsonaro, que havia vetado a aprovação do orçamento secreto, recuou da ideia de barrar a medida e encaminhou um novo projeto que viabilizou a aprovação do orçamento secreto.Durante a sabatina, o político afirmou que o que tem de secreto no orçamento é apenas "o nome dos parlamentares que indicam recursos junto ao relator"E, por fim, afirmou que, não tem "poder sobre o orçamento secreto". Para justificar isso, apresentou ao mediador uma lista, na qual diz ter o nome de 13 deputados petistas que foram agraciados com a medida. Aind segundo o presidente, se ele estivesse comprando parlamentares, não daria dinheiro para os críticos.