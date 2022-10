Guga Chacra sobre ataque de Jefferson a agentes da PF: 'Terrorismo'

Roberto Jefferson atacou policiais federais que foram cumprir com decisão de Alexandre de Moraes (foto: Mateus Bonomi/Folhapress)

O que ocorreu hoje deve ser qualificado tb como terrorismo %u2014 Guga Chacra %uD83D%uDC9A (@gugachacra) October 23, 2022

Mestre em Relações Internacionais e comentarista da Rede Globo, Guga Chacra classificou como um ato terrorista as ações do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) neste domingo (23/10).O ex-parlamentar teve sua prisão domiciliar suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) após ter xingado a também ministra Cármen Lúcia.Os policiais federais responsáveis por cumprir a decisão judicial foram recebidos com tiros e granadas pelo apenado. Dois ficaram feridos pelos ataques do político.