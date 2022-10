Moraes expede novo mandado de prisão contra Roberto Jefferson

Roberto Jefferson (PTB), apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), é suspeito de tentativa de homicídio contra dois agentes da Polícia Federal (foto: Mathilde Missioneiro/Folhapress)

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) expediu novo mandado de prisão em flagrante do político Roberto Jefferson (PTB-RJ), após ataques com armas e granada contra agentes da Polícia Federal que foram a sua residência cumprir decisão judicial que suspendia sua prisão domiciliar.Os ataques do ex-deputado são citados pelo jurista como suspeita de tentativa de homicídio de dois policiais que foram atingidos durante o tiroteio. As vítimas foram atendidos e não correm risco de vida.A decisão do Alexandre determina que, caso alguém tome alguma atitude com a intenção de atrasar o cumprimento da ordem deve ser responsabilizado. "Povo armado jamais será escravizado" foi uma frase repetida diversas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), apoiado por Jefferson, durante seu mandato. A declaração é favorável a maior flexibilização do acesso a armas por civis, principalmente para combaterem agentes do Estado.