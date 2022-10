Lula: 'Não é o PT que vai ganhar as eleições, é a democracia'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, caso seja eleito, não será uma eleição vencida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e, sim, por um movimento em prol da democracia. A declaração aconteceu durante entrevista exclusiva com a TV Alterosa, o Portal Uai e o jornal Estado de Minas, ao jornalista Benny Cohen, nesta sexta-feira (21/10).









“Não é o PT que vai ganhar as eleições, fazemos parte de um movimento que foi criado para restabelecer a democracia nesse país ferido”, afirmou. “Se eu ganhar as eleições, você pode ficar certo que esse país vai ter um 'céu de brigadeiro'”, brincou.

Na quarta-feira da semana passada (12/10), os Associados entrevistaram, também com exclusividade, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).