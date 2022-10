Zema pede apoio de prefeitos de São Paulo à campanha de Bolsonaro

Jair Bolsonaro, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas em São Paulo, nesta quinta-feira (20/10) (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com prefeitos e vereadores em São Paulo na tarde desta quinta-feira (20/10). Quem também esteve nesta reunião foi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que ressaltou o papel dos paulistas e mineiros na reeleição do atual chefe do Executivo.

No encontro, Zema atuou como cabo eleitoral de Bolsonaro e disse que a reeleição do presidente depende de Minas Gerias e de São Paulo. "O futuro do Brasil está nas mãos de vocês paulistas e de nós mineiros, que temos a obrigação de virar essa eleição", afirmou.

Antes, Zema voltou a declarar que assumiu "um estado arrasado e destruído pelo PT". "Em Minas, o PT fez barbaridades, coisas impensáveis que nunca se viu no Brasil", apontou.

Bolsonaro também evidenciou que a prioridade de sua campanha no segundo turno são os dois estados do Sudeste. "Já viramos em Minas Gerais e ampliamos [a votação] em São Paulo. O futuro da nossa pátria passa pelo empenho de cada um. Tem que buscar voto fora da família", ressaltou.

O presidente também defendeu o que chamou de "pautas conservadoras". "Somos um país 90% cristão, não queremos essa coisa de ideologia de gênero, não queremos liberar as drogas. O Brasil está arrumadinho, está pronto para decolar, é um exemplo para o mundo", disse.

Diante da ampla derrota de Bolsonaro no Nordeste, a campanha do presidente traçou a meta de elevar o seu desempenho em São Paulo e Minas Gerais no segundo turno. Ambos são os dois maiores colégios eleitorais do país.

Quem também esteve presente neste encontro foi Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo paulista, e o atual governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) - que perdeu a disputa no 1° turno.