O que é abstenção e como ela pode decidir o segundo turno da eleições 2022?

As abstenções representam o número de pessoas que não compareceram às seções eleitorais para exercer o seu direito (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 7/10/18)

Diferentemente dos votos brancos e nulos, os quais é preciso que o eleitor esteja diante da urna, as abstenções representam o número de pessoas que não compareceram às seções eleitorais para exercer o seu direito. Por isso, elas devem justificar a ausência.





No primeiro turno do pleito de 2022, 20,9% dos eleitores - cerca de 32,7 milhões - não foram votar, sendo o maior índice desde 1998. Tendo em vista as demais eleições brasileiras, o não comparecimento no segundo turno costuma ser maior em comparação ao primeiro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a situação do eleitor perante a Justiça Eleitoral ficará irregular caso ele não explique o motivo da falta. Com isso, vários problemas podem ocorrer, como a impossibilidade de inscrição em concurso ou prova para cargo público, tomar posse de função pública e renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial.









Mais da metade das faltas no primeiro turno de 2022 (55%) foi de pessoas que completaram no máximo o ensino fundamental, ainda que este grupo represente 40% do eleitorado.



Dentre os eleitores que leem e escrevem, 31,88% se abstiveram do voto, enquanto a taca para os que têm ensino fundamental incompleto foi de 23,85%. Por sua vez, somente 11% dos brasileiros que possuem diploma de ensino superior não se dirigiram às urnas.



Eleições 2022



Dia e horário de votação: O segundo turno ocorre no domingo, dia 30 de outubro, das 8h às 17h, no horário de Brasília.





Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".





Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno.





O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Ordem para votar: