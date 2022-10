Oposição repercute vídeo de Bolsonaro elogiando Lula

Por Vinícius Prates

A declaração de Lula foi dada durante o debate na Band, na noite desse domingo (16/10) . No vídeo, Bolsonaro estava em uma plenária na Câmara dos Deputados e discutia sobre o futuro do Ministério da Defesa. O atual presidente aparece dizendo que votou no Lula, pois o petista era a melhor opção.

"Confesso publicamente que eu votei no segundo turno, no Lula. Escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperança em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente", disse Bolsonaro.

Em seguida, ele afirmava que esperava que José Genoino, do PT, fosse indicado, pelo então presidente Lula, ao cargo de Ministro da Defesa e declarava que o partido tinha afiliados competentes, honestos e com caráter para assumir o cargo.

"Reconheço a competência dele. Eu não seria oposição a José Genoíno na Defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB, são homens competentes", pontuou Bolsonaro.

Durante o debate na Band, L ula debochou do presidente, alegando que em seus governos ele era "puxa-saco" do petista . "Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que todos os discursos seus no Congresso Nacional eram falando bem de mim quando você era deputado e eu era presidente. Me ligaram e falaram que você era um puxa-saco meu", ironizou Lula.