Ao lado de Moro, Bolsonaro elogia Lava Jato: 'Voltará a ser uma realidade'

"Tenho aqui do lado Sergio Moro, exemplo vivo do que foi a Lava Jato, que tem falado do que realmente aconteceu naquela época, e eu acompanhei muito bem, e ele é um dos responsáveis pelo ressurgimento do Brasil naquela época. Perdemos um pouco, com a volta do Lula interferindo em vários setores, mas acredito que a Lava Jato volte a ser uma realidade num futuro próximo para o bem do nosso Brasil", disse Bolsonaro.Bolsonaro e Moro romperam relações em abril de 2020, quando o então ministro pediu demissão da pasta da Justiça sob o argumento de que o presidente queria "colher informações" dentro da Polícia Federal.Na campanha política, porém, Moro voltou a demonstrar apoio a Bolsonaro "com o objetivo de combater o PT". Em função do posicionamento favorável ao presidente, o ex-juiz cresceu nas pesquisas de intenção de voto na semana que antecedeu o primeiro turno das eleições e ganhou para senador no Paraná ao receber 33,5% dos votos válidos (1.953.159) no dia 2 de outubro.