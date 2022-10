Bolsonaro para Lula: Devia ter ficado em casa e não voltar à cena do crime

Por Vinícius Prates





O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria ter se candidatado à Presidência novamente, mas sim ter "ficado em casa". A declaração foi dada durante o debate na Band, na noite deste domingo (16/10).









"Lula, você devia ficar em casa Lula, curtindo a vida, e não querendo voltar à cena do crime. Lula, tu é uma vergonha nacional", disparou Bolsonaro.





Lula teve direito de resposta e disse que Bolsonaro "mentiu descaradamente". O petista acredita que vai ser eleito "porque o povo precisa".





"Eu vou voltar a governar esse país porque o povo precisa de alguém que cuida dele. Porque o povo não quer alguém que compre 51 imóveis com dinheiro vivo. O povo não quer ninguém que gaste R$ 36 milhões no cartão para comprar coisa pro Palácio. O povo não quer mais rachadinha. Voltar a cena do crime, o Lula? Lula vai voltar a cena de cuidar do povo brasileiro, porque o povo brasileiro precisa e você sabe que eu sei cuidar do povo", disparou.

(foto: Nelson Almeida/AFP)



Debate na band





O debate da Band é o primeiro no segundo turno da eleição presidencial. O programa deste domingo é realizado pelo Grupo Bandeirantes, Uol, TV Cultura e a Folha de S. Paulo.





O próximo e último debate entre os candidatos à Presidência deve ser realizado pela TV Globo. Ele deve ocorrer em 28 de outubro, a dois dias do segundo turno - no dia 30.





Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, em 2 de outubro, e terminou à frente na disputa pela Presidência da República. Já Bolsonaro, que foi o segundo colocado, conseguiu 43,20%.