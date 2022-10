Tarcísio de Freitas recua e vai estudar câmeras de fardas da polícia de SP

Tarcísio Freitas voltou a afirmar sua visão de que as câmeras prejudicam o trabalho da polícia, contrariando dados que mostram queda na morte de policiais após a implementação do equipamento (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Depois de dizer que retiraria as câmeras do uniforme dos policiais se eleito, o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), que lidera a corrida ao Governo de São Paulo, recuou nesta sexta-feira (14) e disse que vai reavaliar a medida com especialistas.





Ele voltou a afirmar sua visão de que as câmeras prejudicam o trabalho da polícia, contrariando dados que mostram queda na morte de policiais após a implementação do aparelho. No entanto, afirmou que essa é uma percepção pessoal e que cabe discutir a questão com as forças de segurança.



"Eu considero que hoje a câmera inibe o policial, tem atrapalhado a produtividade, mas isso é uma percepção. O que a gente vai fazer se eleito? Chamar as forças de segurança e avaliar do ponto de vista técnico a efetividade ou não e o aperfeiçoamento da política pública", disse o candidato.



"Não existe nenhuma política pública que não possa ser reavaliada, reconsiderada. Se estiver atrapalhando de maneira importante a produtividade, vamos retirar. Mas é uma coisa que a gente vai discutir em conjunto com especialistas", completou.