Onyx diz que não tomou vacina contra Covid e Leite rebate: 'Negacionista'

Os candidatos Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), que disputam o segundo turno do governo do Rio Grande do Sul, trocaram ataques durante um debate na Rádio Gaúcha na manhã desta sexta-feira (14/10).

Após o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar que não tomou nenhuma dose da vacina contra a COVID, o ex-governador do Estado chamou Onyx de "negacionista".

"Ministro pipoqueiro" de Bolsonaro

Na última segunda-feira (10/10), em debate promovido pela Rede Bandeirantes, Leite relembrou a alta rotatividade de Onyx no governo Bolsonaro , chamando-o de "ministro pipoqueiro" e também afirmou que o adversário quer intervir no banco Banrisul, o que, segundo o tucano, "coloca risco de interferência política".

Declaração homobóbica

Onyx afirmou, durante sua primeira propaganda eleitoral no segundo turno, que caso vença a eleição, o estado terá "uma primeirda-dama de verdade" . A declaração homobóbica foi um ataque a Eduardo Leite, que namora com o médico Thalis Bolzan. Ao declarar sexualidade em um programa eleitoral, o ex-governador disse que "não tinha nada a esconder".

Também no debate, Leite disse que o adversário lembra o personagem de ficção Rolando Lero , da "Escolinha do Professor Raimundo". No programa de humor da Rede Globo, ele costuma se enrolar na resposta e entende errado as dicas passadas.