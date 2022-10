Leite chama Onyx de 'ministro pipoqueiro' em debate no Rio Grande do Sul

Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) debatem na TV Bandeirantes (foto: Reprodução)





Lorenzoni acusou o adversário de ser "mentiroso" e contra-atacou afirmando que Eduardo Leite "abandonou os gaúchos" por ter governado três anos e meio. O político saiu do governo estadual para buscar uma candidatura à presidência da República pelo PSDB. Após prévias ganhas por João Doria (PSDB-SP), o partido desistiu de liderar uma chapa e resolveu compor a candidatura de Simone Tebet (MDB) com a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP). Logo no início, Leite relembrou a alta rotatividade de Lorenzoni no governo federal, chamando-o de "ministro pipoqueiro" e também afirmou que o adversário quer intervir no Banrisul, o que, segundo o tucano, "coloca risco de interferência política".Onyx, por sua vez, pediu respeito aos pipoqueiros e disse que Leite tem "coração de pedra".O candidato bolsonarista passou por cinco ministérios ao longo dos últimos quatro anos, sendo que um deles foi o Gabinete de Transição Governamental durante a mudança da gestão. Também foi Ministro-Chefe da Casa Civil, Ministro da Cidadania, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência e Ministro do Trabalho e Previdência.Lorenzoni acusou o adversário de ser "mentiroso" e contra-atacou afirmando que Eduardo Leite "abandonou os gaúchos" por ter governado três anos e meio. O político saiu do governo estadual para buscar uma candidatura à presidência da República pelo PSDB. Após prévias ganhas por João Doria (PSDB-SP), o partido desistiu de liderar uma chapa e resolveu compor a candidatura de Simone Tebet (MDB) com a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).

Os candidatos Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), que estão no segundo turno do governo do Rio Grande do Sul, trocaram ataques durante participação do debate promovido pela Rede Bandeirantes nesta segunda-feira (10/10).