Haddad em debate: 'Bolsonaro resolve fazer caridade com chapéu alheio'

Fernando Haddad (PT) no debate da Band, nesta segunda-feira (10/10) (foto: Reprodução/Band)

Natasha Werneck

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) acusou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) de “fazer caridade com chapéu alheio”. Durante o debate do segundo turno na Band, nesta segunda-feira (10/10), o petista apontou que a redução dos combustíveis vangloriada pelo chefe do Executivo veio com o dinheiro do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um tributo estadual, que ele prometeu repor, embora tenha vetado o trecho na Lei apresentada ao Congresso.









“Tomou dinheiro dos governadores para baixar o preço dos combustíveis. Prometeu ao Congresso que reporia este dinheiro e vetou o dispositivo que prevê a disposição. Agora o Congresso vai derrubar o veto do Bolsonaro porque a promessa foi reduzir o imposto, mas sem prejudicar a saúde ou a educação, que recebe a maior parte da arrecadação de ICMS”, acrescentou.





Datafolha em SP

Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa ao governo de São Paulo no segundo turno das eleições com 50% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT) tem 40%. É o que aponta nova pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (7/10)





Favorito na disputa, Tarcísio é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Já Haddad é correligionário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Brancos e nulos representaram 6% das opiniões, enquanto 4% não souberam responder.





O Datafolha também levantou os votos válidos, que apontam dez pontos de vantagem de Tarcísio sobre Haddad: 55% a 45%.